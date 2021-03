Ingreso Solidario: ¿Cómo consultar en Bancolombia el pago de marzo?

El programa Ingreso Solidario tiene en Bancolombia, mediante los servicios de Nequi y A La Mano, uno de sus operadores de pago más importantes.

En primer lugar, el giro del Ingreso Solidario es un proceso que primero cuenta con la asignación de fecha por parte del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS). Esta entidad fija la fecha y a partir de allí las diferentes entidades financieras asumen la coordinación de sus pagos.

Bancolombia es una de las entidades financieras responsables de hacer los giros a una considerable cantidad de hogares beneficiarios que hay en el Ingreso Solidario. Son giros del programa dispersados en su mayoría principalmente a través de los servicios de Nequi y Bancolombia A La Mano.

Ojo: En Bancolombia no se hacen pagos del Ingreso Solidario mediante cuentas de ahorros o por corresponsal bancario. La entidad solamente opera en la entrega del subsidio mediante las cuentas de trámite simplificado.

Así mismo, la entidad suele ser de las primeras en iniciar los procesos de dispersión de pagos. En parte, a ello se debe la organización que se cuenta para hacer la entrega del dinero en las cuentas digitales.

Revisión de saldo en el Ingreso Solidario por Bancolombia

Los beneficiarios que reciban sus pagos de la ayuda solidaria en este banco pueden revisar si el giro se encuentra disponible mediante la consulta con la cédula en un link especial de la entidad financiera, el cual se encuentra disponible en: https://www.grupobancolombia.com/personas/alivios-financieros/subsidios/formulario-consulta

Se digita el número del documento de identificación y el sistema les arroja la respuesta inmediata con la fecha, servicio financiero responsable del pago, entre otros.

Se debe estar activo en el banco con el producto digital y al menos haber hecho antes cobros de dinero mediante alguno de estos servicios de cuenta digital.

¿Cuándo llega el pago de marzo a Bancolombia?

Por el momento no existe una fecha oficial de pagos en Bancolombia para todo lo relacionado con el giro 12 de esta ayuda solidaria. Debe comenzar en marzo, pero hasta el momento el DPS no ofrece información al respecto hasta que no concluya el periodo actual de pagos; es decir, los giros 10 y 11 para los hogares sin bancarizar.