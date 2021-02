Ingreso Solidario: ¿A qué hora inician los giros este 22 de febrero?

Comienza el pago del Ingreso Solidario. Lunes 22 de febrero, atentos porque los primeros en recibir giros son los beneficiarios bancarizados.

Son días hábiles y por lo tanto los beneficiarios que esperan pagos desde el 22 de febrero deben estar pendientes a lo largo de la jornada laboral. Incluso en las mismas noches. No se puede dar una hora fija como tal.

Lo que sí es recomendable, en caso de ser un hogar bancarizados que aguarda por su pago del Ingreso Solidario, es estar pendiente a la notificación. Muchos giros se advierten antes de su llegada con mensaje de texto, siendo el principal medio de comunicación con que cuenta al momento de entregar la ayuda solidaria.

Los pagos del Ingreso Solidario en febrero se organizaron de la siguiente manera:

Los primeros en tener la ayuda solidaria de este mes son los hogares que se encuentran bancarizados. Tienen una cuenta de ahorros o les desembolsan el dinero del subsidio en sus cuentas digitales, de trámite simplificado.

En un segundo turno, que tiene fecha de inicio por confirmar, siguen los hogares no bancarizados, a quienes les corresponde ir por su dinero del Ingreso Solidario de manera presencial en compañías como Supergiros, Reval o Multipagas.

¿Es necesario ir al banco para verificar saldo?

No. En absoluto. De hecho, los medios digitales son la mejor opción para saber si el dinero del Ingreso Solidario. Es un saldo reflejado como cualquier otra consignación que le hacen en su cuenta y/o depósito digital.

¿Todavía se puede inscribir al Ingreso Solidario?

Si no tiene ayudas del Gobierno Nacional y se considera en condición de pobreza y vulnerabilidad, pero no tiene Sisbén, no es posible estar en el Ingreso Solidario. Por otra parte, el programa social no tiene inscripciones porque los beneficiarios fueron seleccionados en el DNP y eso se hizo el año pasado.

Ingreso Solidario tiene vigencia hasta junio, cuando se completen los 15 giros. En febrero se pagan los ciclos 10 y 11.