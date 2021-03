Ingreso Solidario $320.000: cómo consultar si soy beneficiario con la cédula

Ingreso Solidario, programa del Gobierno Nacional, tiene un servicio oficial, online, para consultar con la cédula si es beneficiario.

Este procedimiento no solo es exclusivo para los beneficiarios del programa que no saben si pertenecen al Ingreso Solidario y ven en a consulta con la cédula desde la web del programa si hacen parte del programa.

También le sirve a usted, que ya cobró algunos giros, pero por algún motivo que no sabe dejó de salir en el listado. O no ha ido por varios pagos y tiene esa duda de creer que lo han sacado del programa, máxime si su forma de cobrar el subsidio es de manera presencial.

Si tiene la plata del subsidio en un banco o cuenta digital, no la ha cerrado y conserva su número de teléfono celular (el mismo que tenía cuando se enteró de que estaba en el Ingreso Solidario) el dinero no se pierde. Sigue ahí, disponible.

El asunto cambia cuando ese beneficiario no es bancarizado y la ayuda solidaria llega por modalidad de giro. Le toca salir a cobrarla a una sede de Supergiros. En este caso debe acudir en los plazos señalados porque de no hacerlo el dinero retorna al Tesoro Nacional y debe esperar una nueva programación no solo para el giro más reciente, sino estar atento de la nueva organización que le darán con esos giros pendientes de meses atrás.

Consultar si es beneficiario con la cédula

Si tiene dudas acerca de la entidad que le paga, no está seguro de cuál es porque lo cambiaron de servicio, entonces puede buscar este dato con el número de su cédula o documento de identidad, directamente en la web oficial del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social: https://ingresosolidario.prosperidadsocial.gov.co/.

Allí se ingresa a una opción llamada “Consulta de Giros y Beneficiarios en Proceso”. Desde allí se digita el número de cédula y el sistema les arroja el dato más reciente sobre ese beneficiario, con el dato.

¿Quiénes son los beneficiarios del Ingres Solidario?

Se trata de hogares en condición de pobreza y vulnerabilidad, con serias dificultades económicas. Además, deben ser familias que no reciban más ayuda del Gobierno Nacional. La selección de beneficiarios fue hecha en el 2020 por parte del Departamento Nacional de Planeación (DNP).

Cómo reclamar el Ingreso Solidario

Si es beneficiario bancarizado, entonces la entidad a la cual se encuentra adscrito, sea banco o producto digital, se responsabiliza de hacerle los pagos en cada ciclo.

Cuando es por modalidad de giro, en este año 2021 quedó confirmado que los pagos se hacen únicamente mediante Supergiros y su red de aliados en todo el territorio colombiano.