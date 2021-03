Ingreso Solidario 2021: ¿Qué se sabe sobre el giro de $160.000 en abril?

El programa social del Ingreso Solidario llega al mes de abril del año 2021, con la expectativa de saber cuándo se paga el giro 13.

Es una noticia esperada por una mayoría considerable de hogares beneficiarios que hay en el programa, pero no todos.

Los no bancarizados, que tienen como vía de cobro para recibir la ayuda económica de forma presencial, ya saben que el giro 13 es un acumulado con el pago 12 y lo tendrán disponible a partir del día 15 y hasta final de mes.

+ ¿Cuál página sirve para saber si pagaron el Ingreso Solidario?

+ ¿Para estar en Ingreso Solidario hay que actualizar el Sisbén?

+ ¿Hay posibilidades de estar en el Ingreso Solidario permanente?

Pero es la única excepción, que no cubre a todos los hogares beneficiarios de este programa social, que se acerca a su finalización, cuando en junio se completen los 15 giros (no está confirmado que siga). Los pagos en abril para los beneficiarios bancarizados, con cuenta de ahorro o digital, no conocen aún cuándo es la fecha de recibir el giro en esta ayuda.

¿Qué se sabe sobre el giro de $160.000 en abril?

A diferencia de los beneficiarios no bancarizados, a este grupo de hogares que conforman el Ingreso Solidario y tienen cuentas de ahorro el pago de abril llega por $160.000. No es acumulado.

Sin embargo, la fecha es desconocida. No se tiene certeza acerca de cuándo estaría todo organizado para conocer el día de inicio en este nuevo proceso de dispersión.

Existe una fecha promedio es a partir de los 25 cada mes, pero todo hace parte de la especulación en estos momentos. La única entidad que confirma cuándo dará la plata del nuevo giro es el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS).