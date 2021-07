Ingreso Solidario: 16 de julio, fecha clave para firmar consentimiento

La firma del consentimiento la hacen aquellos hogares que a la fecha aparecen como suspendidos en el Ingreso Solidario.

Esa condición es la que presentan los beneficiarios del programa que cobraron también Devolución del IVA, siendo beneficiarios también en el giro de los $160.000. Por reglamentación no está permitido.

Prosperidad Social tomó cartas en el asunto, entendiendo por igual que se debió a cruces posibles en las bases de datos. Es compleja la labor de actualización para determinar si en los hogares dos miembros aparecen como beneficiarios de uno y otro programa.

Con Devolución del IVA sucedió. La decisión dentro del proceso encauzado a corregir el fallo es suspender esos hogares. No significa que hayan salido del Ingreso Solidario. No pueden volver a recibir giros hasta que no pasen por la firma del consentimiento.

Dicho documento es el que tienen las sedes de Supergiros, donde se habilitó la opción. De esta forma, quienes hayan recibido el dinero por Devolución del IVA, si su deseo es volver a tener el pago del Ingreso Solidario, firman un consentimiento. Dejan constancia de ello y de cara al mes de agosto pueden volver a estar activos.

El 16 de julio se vence el plazo

Esta fecha es demasiado importante dentro del proceso aquí explicado. Prosperidad Social, la entidad a cargo de la parte operativa en el Ingreso Solidario, sentenció que todos aquellos beneficiarios en proceso de firmar consentimiento tienen plazo hasta el viernes 16 de julio para hacerlo.