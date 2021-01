¿Influye el pico y cédula para el pago del Ingreso Solidario?

Pico y Cédula, así como todas las demás medidas de bioseguridad se deben considerar al momento de cobrar subsidios tipo Ingreso Solidario.

Las medidas de pico y cédula, así como otro tipo de restricciones en temas de movilidad y control de flujo de personas en las calles se toman para disminuir la velocidad de contagio que en estos momentos tiene el COVID-19. El país atraviesa por el segundo pico de la pandemia, siendo necesario el reforzamiento de estas decisiones.

Para el caso del Ingreso Solidario, como de otros programas sociales, deben tener en cuenta estas recomendaciones de bioseguridad porque muchos de estos giros son presenciales. Las personas deben ir por su dinero en las fechas y horas señalas, teniendo en cuenta medidas de pico y cédula. No pueden pasarlas por alto.

Es por esta razón que en los pagos de Ingreso Solidario a no bancarizados hay extensión de plazo, con fecha límite al 30 de enero. Se corrió algunas semanas más, pensando en todos aquellos beneficiarios que deben ir por su plata con las debidas medidas y cuando de verdad no incurra en el incumplimiento de los protocolos.

Consultar para saber cuándo pagan el Ingreso Solidario

Los giros correspondientes a este mes de enero de 2021 aún no se desembolsan. No existe fecha oficial y debe ser el DPS quien dé esta información, ya que no existe en el momento alguna información relacionada con el giro esperado para este periodo.

Mientras tanto, los beneficiarios interesados en conocer más acerca de sus procesos de pago cuentan con posibilidades para ello, como la misma consulta que se hace en la web oficial del Ingreso Solidario: https://ingresosolidario.prosperidadsocial.gov.co/.

Allí van a una opción llamada “Consulta de Giros y Beneficiarios en Proceso”. Es donde se ingresa y habilita un formulario para llenar datos con la información del documento de identificación más el teléfono de contacto. Así obtienen la respuesta sobre la entidad financiera, estado de ese beneficiario y fecha.