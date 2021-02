Identifique si aparece en el listado de beneficiarios del Ingreso Solidario

Ingreso Solidario llega a tres millones de hogares en Colombia. El actual pago de febrero se realiza mediante un proceso escalonado.

El 22 de febrero comenzaron los pagos del Ingreso Solidario correspondientes al periodo de febrero. Consiste en un solo giro de $320.000, que suma los procesos de enero más el mes actual.

Los pagos del programa social se encuentran dirigidos a familias en condición de pobreza y vulnerabilidad, que antes no recibían ningún tipo de subsidio por parte del Gobierno Nacional. Además, son hogares registrados en el Sisbén, con un puntaje igual o inferior a 30.

De esa labor en la selección de los hogares beneficiarios se encargó en su momento el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS). La aprobación para los giros de este año, comenzando por el periodo en curso, fue ratificada en la resolución 0308 de 2021, por medio de la cual se asignaron $ 2,98 billones para el Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome).

Es cierto que existían bastantes dudas de la ciudadanía con relación a los pagos. En enero no hubo nuevos giros y este hecho llevó a que en Prosperidad Social se hicieran una serie de salvedades importantes.

Por ejemplo, varios hogares comenzaron a indagarse sobre su aparición en el listado de beneficiarios que tiene el Ingreso Solidario. Como no llegaron los giros durante el pasado mes era apenas normal el surgimiento de tales inquietudes.

Para remediar este tipo de situaciones, en Prosperidad Social se hizo una aclaración muy importante acerca de la consulta habitual mediante la web oficial del programa: https://ingresosolidario.prosperidadsocial.gov.co/.

No se alarme si no aparece en el listado de beneficiarios de #IngresoSolidario, esto obedece a que estamos actualizando el listado de quienes recibieron el giro, por eso, si encontró su nombre en la primera etapa y está plenamente identificado, no ha perdido su beneficio pic.twitter.com/2nSQCmELQZ

— Prosperidad Social (@ProsperidadCol) February 24, 2021