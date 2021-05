¿Hasta cuándo hay plazo de cobrar el Ingreso Solidario de mayo?

El programa social del Ingreso Solidario tiene un plazo límite para el cobro de la ayuda, aunque solamente aplica para beneficiarios no bancarizados.

En otras palabras, si es un hogar que recibe sus pagos en cuenta de ahorros o depósito digital activo en el sistema financiero, entonces no tiene plazo. Hay una fecha de inicio y el dinero llega por consignación. Cuando esté en su cuenta puede disponer de él como quiera. Si no desea retirarlo, no hay problema. Ahórrelo. La fecha límite no se contempla aquí.

En cambio, cuando se trata de un beneficiario no bancarizado, la entidad a cargo de pagarle el subsidio es Supergiros. El titular del Ingreso Solidario se dirige directamente a la sede de la compañía postal más cercana o donde le indiquen (si vive en un municipio). Lleva su documento, validan los datos y le pagan.

En este proceso de pago sí se considera una fecha máxima en la cual se puede ir por el dinero. La fija Prosperidad Social y los beneficiarios se deben organizar de tal forma que alcancen a cobrar el subsidio. Si por alguna razón no alcanzaron a cobrar el subsidio, entonces en el siguiente ciclo llegará acumulado.

Lo mejor para quienes cobran por Supergiros es reclamar el Ingreso Solidario en las fechas establecidas. Así se evitan riesgos de tener un problema asociado con el pago de la ayuda solidaria.

Plazo para cobrar el Ingreso Solidario de mayo

De acuerdo con Prosperidad Social, el giro 14 del Ingreso Solidario que debe ser cobrado por parte de los beneficiarios no bancarizados comenzó el 25 de mayo y va hasta el día 8 de junio.