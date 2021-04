Falsas llamadas para inscribirse en el Ingreso Solidario

Hay un pedido especial para que la ciudadanía esté alerta por las falsas llamadas que se están haciendo por motivo del Ingreso Solidario.

Pedidos en los cuales, personas con fines inescrupulosos, llaman para pedir datos y prometerlas que estarán en el programa social, a cambio de una suma de dinero.

Este tipo de llamadas no son oficiales. ¡Denúncielas si les han pedido algo semejante! Las personas que lo hacen tienen como fin quedarse con su dinero. Un programa social, en este caso Ingreso Solidario, nunca pide dinero para inscribirse.

Sin embargo, hay personas que se aprovechan de la necesidad para hacer de las suyas, con el único fin de robar el dinero. También, el de quedarse con los datos de los beneficiarios. Por eso se recomienda tener bastante cuidado.

No y menos para primer inscripciones. Ingreso Solidario, programa coordinado por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), no está diseñado de tal forma que se pidan datos para registrarse y entrar a la ayuda económica. Los beneficiarios ya fueron escogidos.

Además, en cuanto al uso de las llamadas, la principal y oficial vía de comunicación que tiene el programa es con mensajes de texto, los cuales se envían para notificaciones importantes y sus únicos destinatarios son los hogares beneficiarios.

¡Atención! Hacemos un llamado a toda la comunidad para que no caigan en engaños. Inescrupulosos están llamando a cobrar dinero para ingresar a #IngresoSolidario. Recuerden que el programa no maneja inscripciones ni sorteos de ningún tipo.

— Prosperidad Social (@ProsperidadCol) April 26, 2021