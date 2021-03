¿En cuánto aumentaría el Ingreso Solidario permanente?

Esa es la propuesta que hay por parte del Gobierno Nacional acerca del Ingreso Solidario, el cual en estos momentos solo tiene confirmados 15 giros.

En junio deberá terminar esta fase, pero existen serias opciones de convertirlo en un programa social de carácter permanente.

Esto último dependerá exclusivamente de cómo avanza la iniciativa del Gobierno Nacional ante el Congreso de la República, donde se expondrá una agenda con 6 propuestas claves en materia de política social y que dependen en gran medida de si existe aprobación a la reforma tributaria.

Ingreso Solidario es un programa que alcanza a tres millones de hogares en todo el territorio colombiano. Son familias en condición de pobreza y vulnerabilidad. En principio son 15 pagos hasta junio, pero si avanza la iniciativa hay posibilidades de un programa permanente.

¿De qué depende que el Ingreso Solidario sea permanente?

De la aprobación que se haga sobre la propuesta de los 6 puntos de agenda social. Uno de ellos tiene que ver con Ingreso Solidario. También se menciona a la devolución del IVA, los jóvenes trabajadores, entre otros.

De este programa social, la idea consiste en extender la duración del mismo y también en aumentar el monto de lo que actualmente se paga por familia beneficiaria.

El total de hogares que en estos momentos tiene el Ingreso Solidario está en 3 millones 11 mil beneficiarios. Son personas responsables de hogares, núcleos familiares que accedieron a esta ayuda social, entre otras características específicas en su momento consideradas por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), cuando hizo la selección de beneficiarios.

¿En cuánto aumentará el Ingreso Solidario?

La respuesta que hasta estos momentos se tiene frente al interrogante fue entregada por parte de Susana Correa, quien es la directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), en una entrevista para Blu Radio.

“Desde hace algún tiempo se ha hablado de esto, el presidente ha hecho un anuncio. Con el DNP estamos haciendo análisis y estudios para ver cuánto puede llegar a ser y cómo se articula con otros programas del estado”, explicó.

Actualmente el giro vigente que comenzó a mediados y finales del mes de febrero es de $320.000, pero es un pago acumulado. La cifra de los $160.000 es el promedio habitual de lo que actualmente tiene un hogar beneficiario cada mes.

La nueva propuesta contemplará un incremento de ese valor, como también la revisión acerca de en cuántos nuevos beneficiarios del Ingreso Solidario se incrementará el listado de hogares pertenecientes a este programa. Aquí entrará en consideración la revisión hecha a la base de datos del Sisbén IV y su nueva clasificación por grupos.

La probación de estos temas depende de la reforma tributaria. Si no se aprueba es difícil porque la situación fiscal del país no es fácil y actualmente no se tienen los recursos para implementar esta “reforma fiscal y social”, como se ha venido manejando desde el Gobierno Nacional.