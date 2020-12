El dinero que reciben los bancos por pagar el Ingreso Solidario

Las tarifas y la explicación acerca de cómo funciona el pago que el Gobierno Nacional hace a los bancos en la dispersión del Ingreso Solidario.

Todos los bancos y entidades que hacen pagos en el Ingreso Solidario reciben dinero a cambio de esta labor. No es una colaboración. Hay acuerdos de por medio. Que a los beneficiarios no les cobren por ello no significa que la labor sea gratuita. Hay información al respecto en los documentos oficiales del programa social.

Además, declaraciones que ahondan en detalles relacionadas con el pago que el Gobierno Nacional le hace a los bancos y entidades que hacen dispersión de pagos. De acuerdo con un reporte que sobre este tema hizo la Revista Dinero, todos los bancos en total reciben unos $5.000 millones de pesos mensuales por Ingreso Solidario.

Una cifra que es menor a la que hay en otros programas sociales porque existen tarifas para el pago a bancos y entidades. Cada usuario que recibe el dinero del subsidio, en este caso Ingreso Solidario, le cuesta al Gobierno y es dinero que llega a las entidades bancarias.

De acuerdo con una circular del Ministerio de Hacienda, el programa social tiene un costo mensual de $485.000.000 millones, que es su presupuesto para esos días. De ese valor, unos $5.000 millones es lo pagado a los bancos que sirven como intermediadores.

“Actualmente la tarifa promedio es de $3.500, con un rango que oscila entre $2.500 y $4.500, dependiendo del municipio”, dice en un estudio hecho por el Departamento Nacional de Planeación (DNP).

Quiere decir que por familia que recibe el Ingreso Solidario, en promedio ingresan a los bancos unos $1.661 mensuales. Cabe indicar que el pago del dinero este año significó un reto adicional ante las dificultades de desplazamiento provocadas por la pandemia. Para ello el Ministerio de Hacienda hizo una clasificación de los hogares así: Bancarizados, bancarizados digitales y pagos presenciales.

En el primer grupo se entiende que son aquellos con cuentas de ahorros, los segundos hacen parte de las familias que cuentan con un producto de cuenta digital mientras que en un tercer grupo de hogares están los beneficiarios que se acercan a cobrar el dinero directamente a un corresponsal o entidad de giros.