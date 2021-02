¿Dónde cobrar el Ingreso Solidario si Bancolombia ya no se lo paga?

Bancolombia tiene una amplia cantidad de hogares beneficiarios a quienes paga el subsidio del Ingreso Solidario mediante Nequi y A La Mano.

Es posible que Bancolombia ya no le pague el Ingreso Solidario, si ese beneficiario del programa presentó problemas de rechazo o alguna otra situación. Pero este tipo de casos en particular fueron atendidos por Prosperidad Social.

Ya hay solución para casos así, de manera que si un beneficiario que antes estaba por Bancolombia sigue a la espera de una ayuda porque no le han pagado los giros debe tener claro que seguramente el giro no llegará por Nequi o A La Mano.

Bancolombia, entidad con amplia experiencia en materia de pagos para programas sociales del Gobierno Nacional, comenzó en el Ingreso Solidario con giros de dirigidos a hogares con cuenta de ahorros y hasta hizo pagos por modalidad de giro, apoyado en sus distintos corresponsales bancarios.

Además, contaba con Nequi y A La Mano, como sus servicios de cuenta digital, con los cuales ayudó en la labor de bancarización.

Así funcionó hasta agosto, cuando en Bancolombia se tomó la decisión de hacer pagos por concepto de Ingreso Solidario únicamente mediante Nequi o A La Mano. Los demás beneficiarios por cuenta de ahorros o giro (presencial) debían ser distribuidos. O en su defecto, los pasaron a otra entidad.

¿Bancolombia ya no le paga el Ingreso Solidario?

Puede ser que este haya sido su caso. Antes cobraba en Bancolombia y ya no es posible sacar el dinero de esa cuenta. Su giro aún está vigente, sigue ahí. Los pagos no se pierden, pero no sabe dónde está entonces el dinero.

Para este tipo de casos, cuando son causales relacionadas con bloqueo y rechazos de las entidades financieras, Prosperidad Social referencia cada caso, con la solución de reubicar a ese beneficiario en otro servicio de cuenta digital.

Entonces, si aún espera pagos por Bancolombia y nada que se los hacen lo que debe saber primero es dónde le están girando el dinero ahora. Una forma bastante útil y práctica es consultando con su cédula en la web oficial del Ingreso Solidario. Se dirige a https://ingresosolidario.prosperidadsocial.gov.co/ y allí busca el formulario donde dice “Consulta de Giros y Beneficiarios en Proceso”.

Tras digitar su información el sistema le indica si está en el programa social (hace parte del listado de beneficiarios) y cuál es el servicio financiero que le paga.

En la mayoría de situaciones, cuando alguien estaba bancarizado y ya no le pagan allí suelen ubicar a esos hogares en el grupo de los que cobran el subsidio por modalidad de giro. De ser así, la entidad responsable de hacer estos pagos ahora es Supergiros.