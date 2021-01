¿Cuántos beneficiarios tiene en el 2021 el Ingreso Solidario?

Siempre se ha manejado la cifra de más de tres millones de hogares beneficiarios en el programa social del Ingreso Solidario. El tope de familias permitidas desde su creación.

Durante los primeros meses, cuando la parte operativa recayó en el Departamento Nacional de Planeación (DNP), progresivamente fue llegando a ese número hasta consolidar la meta con Prosperidad Social, entidad que actualmente coordina este importante programa. Beneficia a los hogares en condición de pobreza y vulnerabilidad durante la pandemia del coronavirus.

Ingreso Solidario también tiene proyectado del pago de 15 giros, entregados mensualmente. Durante 2020 se pagaron 9 giros y para este 2021 se suman seis ciclos más hasta el mes de junio, cuando se tiene previsto la finalización del programa, de momento. No es algo 100% ratificado, ya que existe una posibilidad de proseguir con el Ingreso Solidario, aunque desde la Presidencia de la República dicha opción se maneja con calma. No quieren alimentar expectativas que no se den.

Cuando un hogar o ciudadano con su respectivo núcleo familiar quiere saber si hace parte del listado de beneficiarios, entonces acude a la consulta en el link oficial que tiene la web única y original, con terminación Gov.co en su url (ruta), dispuesta por el Gobierno Nacional para ello. Acceden a https://ingresosolidario.prosperidadsocial.gov.co/.

En dicha web se encuentra alojado el link de consulta con la cédula, tras hacer clic en la opción llamada “Consulta de Giros y Beneficiarios en Proceso”. Les despliega un formulario para llenar con una información solicitada, en su mayoría con datos de sus documentos de identificación. También se agrega un teléfono móvil.

Si la familia es beneficiaria, la respuesta incluye la entidad financiera, llámese banco o producto digital (cuentas o depósitos virtuales) responsable de hacerle los pagos del Ingreso Solidario.

¿Cuántos beneficiarios tiene el Ingreso Solidario?

Siempre se considera la cifra de tres millones de hogares, aunque el dato actualizado con corte al 6 de enero de 2021, cuando se dio esta información durante una emisión del programa institucional de televisión “Prevención y Acción”, se refiere a un total de 3 millones 80 mil familias beneficiarias. En otras palabras, casi 8 millones de colombianos.

¿Por qué esa cifra? El Ingreso Solidario cuenta al núcleo familias como beneficiario. En otras palabras, se considera que ese dinero en cierta manera sirve a los miembros de un hogar porque se supone que ayuda a subsanar algunos pagos básicos en el sostenimiento básico. Por ello se hace referencia a casi 8 millones de colombianos.

¿Hasta cuándo va el Ingreso Solidario?

Junio de 2021 es la fecha que hasta ahora se maneja como la definitiva para hacer el último de los giros programados en el Ingreso Solidario.