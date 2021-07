¿Cómo son los pagos de esta semana en el Ingreso Solidario?

Prosperidad Social entregó todas las disposiciones de esta semana, relacionadas con la entrega del giro 16 en el programa social Ingreso Solidario.

El pago de julio, sobre el cual ya existía bastante inquietud porque no había noticias relacionadas con su entrega. Finalmente se conoció la fecha de inicio en todo este proceso de dispersión, de forma que la ayuda llegue a los más de tres millones de beneficiarios que tiene la ayuda solidaria.

Por decisión del DPS, los pagos de julio comienzan el martes 27. Claro que esta fecha es una referencia. Es posible que se gire el dinero antes, como ya pasó en servicios de cuenta digital como los de Daviplata, MOVii y el propio Bancolombia. Varios beneficiarios del programa que cobran en dichos servicios reportan la llegada del dinero.

Así las cosas, desde el martes 27 de julio todas las entidades financieras tienen la indicación de hacer los pagos por concepto del Ingreso Solidario, en todo lo concerniente al giro de julio.

¿Cómo son los pagos del giro 16?

Todos los bancos y entidades financieras a cargo de los giros en el Ingreso Solidario lo deben pagar desde el 27 de julio. Esto incluye también a quienes esperan sus pagos para ir a cobrarlos de forma presencial en alguna de las sedes y entidades alidadas de Supergiros (no bancarizados).

No hay un cronograma distinto, no fechas especiales para quienes van por ventanilla. Ahora bien, importante diferenciar que el hecho de tener la autorización de pago no significa que todos los pagan en un mismo día.

Los giros del Ingreso Solidario se hacen de manera escalonada. Este proceso se llevará hasta el 4 de agosto, cuando oficialmente concluya el ciclo de pagos para el giro 16 y todo quede a la expectativa de conocer las respectivas directrices de cara al giro 17 en el mes de agosto.