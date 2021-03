¿Cómo saber si lo sacaron del Ingreso Solidario porque no le pagan?

Si a la fecha sigue sin que le paguen los últimos giros del Ingreso Solidario, entonces la razón puede ser por causal de rechazo o bloqueo.

Este tipo de casos se dan con mayor frecuencia en el caso de los beneficiarios que tiene el Ingreso Solidario y se encuentran bancarizados; es decir, con una cuenta de ahorros o depósito digital activo para el pago de la ayuda solidaria.

Por lo tanto, a esos hogares les suele llegar información acerca de problemas relacionados con rechazos o cuentas bloqueadas. Las entidades financieras manejan ciertos criterios para determinar este tipo de novedades.

Por ello, cuando un beneficiario del Ingreso Solidario, independiente de la entidad que tenga como responsable del pago, presente bloqueo o rechazo debe hacer un par de consultas importantes, con el objetivo de despejar dudas y encontrar la verdad.

Una explicación que de una vez solucione el problema o al menos sepa la razón de ese impedimento en el giro más reciente del programa social.

Soluciones cuando no le pagan el Ingreso Solidario

Debe encontrar una explicación en la entidad financiera. Comunicarse con el banco o producto digital, en lo posible vía telefónica para tener un asesor a cargo del caso y así validar lo que está sucediendo.

Luego de eso, puede llamar o enviar un correo electrónico a [email protected], con sus datos personales y una explicación detallada acerca del problema. Añada la respuesta que le dieron en la entidad financiera.

El problema puede estar en un dato que no se ha actualizado o alguna decisión interna de la entidad financiera. Ese beneficiario no sale del programa, no lo sacan del Ingreso Solidario. A cambio de eso, el caso pasa a ser revisado en Prosperidad Social, cuya solución a este tipo de situaciones suele ser el cambio de entidad financiera, casi siempre trasladando a esos beneficiarios a un pago por modalidad de giro.

En este caso, el dinero del Ingreso Solidario se lo entregarán en pago por ventanilla. Si tiene problemas de giro en el banco y ya avisó a Prosperidad Social, pero sigue sin respuesta podría revisar en la web oficial de Supergiros, entidad a cargo de los pagos presenciales, si el pago se encuentra disponible mediante una consulta con la cédula directamente en la sección ¿Ya llegó Mi Giro?