¿Cómo reclamar el Ingreso Solidario de enero por el Banco Agrario?

Banco Agrario aún está activo en enero con el pago del Ingreso Solidario correspondiente al ciclo entregado desde mediados de diciembre 2020.

El único proceso de pagos que tiene vigente el Banco Agrario, información que a su vez se aplica a nivel general en el programa social del Ingreso Solidario, es el comenzado a mediados de diciembre. Los giros del ciclo 9.

Varios de esos pagos aún no se han recogido por los hogares beneficiarios. Es un dinero que no se pierde, pero tampoco se reclama y provoca acumulaciones, además de los trámites que luego debe hacer un beneficiario que no recogió el dinero en el plazo señalado, como ocurre precisamente con este mes de enero 2021.

En el Banco Agrario hay una información importante, relacionado con las familias que no recogieron el dinero que se entrega en el periodo comprendido entre el 23 de diciembre de 2020 y el 20 de enero de 2021. Se ampliaron las fechas, con un único plazo de vigencia hasta el día 28 de enero.

Es la nueva oportunidad que tienen para retirar el aporte emitido por el Gobierno Nacional para mitigar la crisis económica que ha generado el COVID-19. El Banco Agrario dispone de su red de oficiales y corresponsales para ayudar en la entrega del incentivo económico.

¿Cuánto paga de Ingreso Solidario el Banco Agrario en enero?

Hecha la anterior salvedad, el Banco Agrario se encuentra con pagos relacionados únicamente con giros de diciembre y acumulados de meses anteriores. No hay información actualizada, referente al ciclo 10, que debe hacerse en este mes de enero. El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) debe dar la fecha de inicio oficial.

Por lo tanto, los pagos vigentes en algunos casos son por $160.000, que es el valor fijo mensual de cuota que se entrega por cuenta del Ingreso Solidario. También se hacen pagos acumulados a las personas con giros pendientes de cobro.

Formas de reclamar el Ingreso Solidario por el Banco Agrario

El Banco Agrario actualmente tiene habilitados tres canales de atención para que los beneficiarios conozcan dónde se debe reclamar el incentivo.

Uno es con la consulta que se hace en el link único, oficial del Banco Agrario, donde las personas que cobran la ayuda solidaria en dicha entidad bancaria pueden revisar el estado de su pago. Van al link que dice: https://ingresosolidario.bancoagrario.gov.co/ y buscan el formulario de consulta con la cédula.

La segunda forma de saber cómo se puede reclamar el Ingreso Solidario mediante el Banco Agrario es con la consulta online vía chat, con un asesor de la entidad. Se encuentra una vez se accedió a la web oficial https://www.bancoagrario.gov.co/Paginas/default.aspx.

Finalmente, existe la opción de hacer una llamada telefónica, que es la Línea Contacto Banco Agrario en Bogotá (571) 594 8500 y en el resto del país, marcando al 01 8000 91 5000.