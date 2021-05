Cómo inscribir la cédula para las Elecciones Presidenciales del 2022

El proceso para inscribir la cédula de cara a las Elecciones Presidenciales de Colombia en el 2022 está habilitado. ¿Cómo y quiénes lo hacen?

El 2022 es un año muy importante en materia política para el país, ya que son las elecciones para elegir al próximo Presidente de la República. La contienda electoral sobre la cual ya hay un proceso vigente, de carácter especial para la ciudadanía interesada. Tiene que ver con la inscripción de las cédulas.

Este es un procedimiento a través del cual un ciudadano hace la respectiva inscripción de su documento de identidad ante un funcionario electoral, cuando es la primera vez que votará o si desea cambiar el lugar donde hace la votación.

Si ya estaba registrado no es necesario, salvo que, como lo acabamos de citar, quiere cambiar el lugar.

Fechas de inscripción ciudadana

De acuerdo con la información divulgada en la Registraduría Nacional del Estado Civil, “para Congreso de la República darán inicio el sábado 13 de marzo de 2021 hasta el 13 de enero de 2022 en todas las registradurías del país”.

En cuanto a las elecciones presidenciales, las cuales se deben cumplir en el 2022, el periodo de inscripción comenzó el 29 de mayo de 2021 y va hasta el día 29 de marzo del año 2022.

¿A quiénes les corresponde inscribir las cédulas?

En primer lugar, si cambiaron su lugar de residencia, como barrio, ciudad, departamento o país. Luego están las personas que expidieron sus cédulas por primera vez antes de 1988 y aún no la habían inscrito. Finalmente, deben hacer este proceso quienes no votaron en ninguna elección realizada durante los últimos 30 años, ya que no se encontraba en el censo electoral.

El proceso de inscripción no tiene ningún costo.