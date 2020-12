Cómo buscar su cédula en los listados de Ingreso Solidario

Si usted y su hogar considera que deben tener el Ingreso Solidario, una posibilidad de saber si está en el programa es buscando su cédula en los listados.

Este programa social surgió durante la pandemia del coronavirus, con el objetivo de beneficiar a tres millones de hogares en todo el territorio nacional. Ingreso Solidario aporta giros mensuales por valor de $160.000 hasta junio del año 2021. Actualmente, durante el mes de diciembre se cumple con el calendario para la entrega del noveno giro.

Los tres millones de hogares que hacen parte del programa social ya fueron seleccionados en su momento por parte del Departamento Nacional de Planeación (DNP). Sin embargo, hay muchos que aún no reclaman una sola de las ayudas entregadas hasta el momento.

Familias que en estos momentos no saben que están en el programa Ingreso Solidario y sobre las cuales existe una fuerte labor de búsqueda para lograr su activación y confirmarles los pagos a los que tienen derecho al ser seleccionados para este programa social, cuya parte operativa recae directamente en el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS).

Buscar en los listados del Ingreso Solidario

Precisamente, en su misión de localizar a varios beneficiarios de la ayuda solidaria pendientes de cobrar los giros, en el DPS lanzaron una serie de listados, que concentran a hogares beneficiarios de Cali, Medellín y Bogotá.

Si usted cree que debe estar en el programa social puede hacer el esfuerzo y según donde viva buscar los respectivos listados que aparecen divulgados originalmente en la página web oficial de Prosperidad Social (CLIC AQUÍ).

Ha sido difícil la ubicación de varios hogares porque no tienen sus datos actualizados. Números de celular que ya non corresponden suele ser la causa más común. También cambios de residencia y otro tipo de alteraciones que no aparecen registradas en las bases de datos oficiales manejadas durante la selección de los hogares.

De acuerdo con el DPS, los hogares que aparecen en esos listados cobran sus incentivos de manera presencia por modalidad de giro, ya sea en Supergiros, que también funciona como aliado del Banco Agrario; también está Caja Social a través de Reval y Multipagas.

El plazo máximo fijado hasta el momento se vence el 31 de diciembre. Después de eso habrá que esperar qué medida se toma por parte del DPS para dar con la ubicación de los beneficiarios que faltan.