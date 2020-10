Cobre en DaviPlata el Ingreso Solidario de octubre

Esta información le permitirá estar completamente seguro de que su Ingreso Solidario de octubre (séptimo) será entregado a través de Daviplata.

Este es un servicio especial, al cual recurrió el Gobierno Nacional porque le ayuda a bancarizar a los beneficiados con el Ingreso Solidario que no tienen cuenta de ahorros.

DaviPlata es el canal indicado, ya que en cuestión de horas asegura la creación de una cuenta digital, a la cual llegarán los pagos del Ingreso Solidario. A este servicio prestado por el banco también se le conoce como “billetera digital”.

No es necesario tener cuenta de ahorros, no existen los trámites ni documentos para su activación. Tampoco le van a cobrar el 4×1000 y no tiene cuota de manejo. Es un mecanismo ideal para que el Ingreso Solidario llegue a esa persona que tanto necesita la ayuda y debe retirar el dinero pronto.

¿Cómo saber si su Ingreso Solidario llega en DaviPlata?

Curiosamente, hay varias formas de saberlo. Existe una buena cadena de comunicación en ese sentido:

En primer lugar, ingresando su número de identificación en un link de DaviPlata precisamente creado para dar esa solución. Ingrese aquí y compruébelo. Si a usted le pagarán el Ingreso Solidario en este servicio, entonces con seguridad aparecerá en la búsqueda que haga a través de este mecanismo.

Mensaje de texto: Cualquiera sea el tipo de celular que tiene, ya sea con internet y los que solo sirven para llamar y enviar SMS. Si DaviPlata es el servicio mediante el cual le pagarán su Ingreso Solidario, entonces le llegará un mensaje de confirmación.

Para no caer en engaños, el mensaje con el cual se comunican con usted es a través de un SMS #85888. Ese es el canal oficial no solo para el Ingreso Solidario. Allí también se filtran las notificaciones para otros programas del Gobierno Nacional como #BogotáSolidariaenCasa, Jóvenes en Acción y la Devolución del IVA.

Inscripción en DaviPlata para celulares básicos

Ingrese al menú de su SIM y acceden a registro de bancos.

En la opción de bancos seleccionan DaviPlata.

Eligen el tipo de documento, escriben número del mismo, fecha y lugar de expedición. Escriben su primer nombre.

Asignan clave.

Aceptan contrato por www.daviplata.com

Después de recibir el mensaje hacen la activación de DaviPlata, ingresando a la opción de “cuánto tengo”.

Activarse en DaviPlata mediante la App

Descargan la App de DaviPlata en la tienda de aplicaciones

Seleccionan tipo y número de documento. Seleccionan tomar foto de la cédula.

Diligencian fecha y lugar de expedición del documento, número de celular y correo electrónico.

Ingresan el código de 6 dígitos que llegará por SMS.

Aceptan Términos y Condiciones.

Asignan la clave y hacen clic en crear.

Se registró en DaviPlata: ¿Cuándo le pagan el Ingreso Solidario?

De acuerdo con la información que aparece en la web oficial del Ingreso Solidario, es cuestión de 24 horas, tras la creación de su cuenta para que le llegue el giro correspondiente.