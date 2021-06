Catar comprará un millón de vacunas para inmunizar a los aficionados en el Mundial

Catar requerirá que todos los fanáticos se vacunen contra la Covid-19 para la Copa del Mundo de 2022.

El gobierno del país planea comprar un millón de dosis de vacuna para inmunizar a los fanáticos que planean asistir al torneo.

“Debido a la posibilidad de que algunos países no puedan vacunar a todos sus ciudadanos, Qatar no permitirá que los fanáticos entren a los estadios sin recibir una vacunación completa contra el virus”, comentó el primer ministro de Qatar, Khalid bin Khalifa bin Abdul Aziz al-Thani. a los medios estatales, según Associated Press (AP).

El torneo masculino del próximo año en Qatar será la primera Copa Mundial de la FIFA que se celebrará en Oriente Medio. El evento está programado para realizarse entre noviembre y diciembre en ocho estadios ubicados en cinco ciudades: Doha, Al Khor, Al Rayyan, Al Wakrah y Lusail.

“Actualmente estamos negociando con una empresa para proporcionar un millón de dosis de vacuna contra el coronavirus para la inmunización de quienes vengan al Mundial de la FIFA en Qatar”, agregó.