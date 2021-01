Búsqueda presencial de beneficiarios del Ingreso Solidario

Dado que hay varios hogares que no saben de su presencia en el Ingreso Solidario, en algunas ciudades existe la búsqueda presencial.

Desde que fue creado por el Gobierno Nacional, el programa social del Ingreso Solidario está destinado para llegar a tres millones de hogares en todo el territorio nacional. Las familias beneficiarias reciben el subsidio en cuentas digitales, bancarias (de ahorros) o por modalidad de giro, conforme el cronograma y fechas entregadas desde Prosperidad Social.

No se ha dicho algo más relacionado con incrementos en el número de beneficiarios como en otros aspectos del programa. Sí se ha hecho énfasis para que todas las personas relacionadas como integrantes del Ingreso Solidario cobren el subsidio. Aún persisten casos de familias que por alguna razón no se han acercado a pedir uno solo de los giros. Es como si no supieran de su presencia en el programa.

En algunos casos, cuando en definitiva es complicado dar con la ubicación de esos hogares, el DPS toma la decisión de excluirlos y/o reemplazarlos. No se pueden quedar familias sin recibir el pago del subsidio. Pero son situaciones extremas, a las cuales se llega después de varios esfuerzos por tratar de ubicarlos.

Búsquedas presenciales de beneficiarios

Uno de esos mecanismos activos en Prosperidad Social para ubicar beneficiarios del programa es la búsqueda presencial. En otras palabras, llegan a los hogares directamente para hacer la gestión de actualizar datos y que en dichos hogares se tome la decisión de cobrar el dinero que les pertenece, como beneficiarios del Ingreso Solidario.

Son búsquedas presenciales, junto con otras acciones como la publicación de listados en lugares concurridos por los habitantes de los municipios.

En cuanto a la modalidad de pago para estos hogares, en principio los giros del Ingreso Solidario se los pagan de manera presencial, en el sitio que las autoridades locales les confirmen. Igualmente, se aconseja hacer revisión de cada caso en la web oficial del programa: https://ingresosolidario.prosperidadsocial.gov.co/.