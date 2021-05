Aviso de Daviplata sobre actualización 18 de mayo

El servicio de Daviplata, del Banco Davivienda, que apoya los giros del Ingreso Solidario y otros programas sociales, se encuentra en actualización.

De acuerdo con la información de esta plataforma, la actividad de actualización que se hace con el suso del aplicativo se hizo con el fin de “ofrecer una mejor experiencia” a los usuarios de la misma, ya que no solo están allí quienes cobran el Ingreso Solidario, Familias en Acción y algún otro subsidio del Gobierno Nacional. También hay muchos usuarios de la plataforma, que la ven como un apoyo interesante.

Debido a esta labor de actualización, se emitió un reporte oficial en el cual Daviplata confirma que los canales de atención no se encuentran disponibles el martes 18 de mayo desde las 12:00 a.m. y hasta las 2:30 a.m.

Se trata de una actividad que, como bien ha sido explicada, se realizará en una franja horaria que no debería afectar a los clientes. Luego volverá a la normalidad, con todo su accionar en beneficio de las personas que la usan con frecuencia.

¿Qué se sabe sobre el Ingreso Solidario de mayo por Daviplata?

Como es de conocimiento público, el giro 14 del Ingreso Solidario se debe pagar en mayo, pero este proceso a través de Daviplata solo comenzará hasta recibir la autorización por parte de Prosperidad Social, la entidad a cargo de fijar la fecha de pago y demás disposiciones de carácter logístico en la entrega de esta ayuda.

Por la forma en que se han dado los anteriores procesos de pago es posible que la fecha sea después del 20 de mayo. O antes. Todo dependerá de lo que se decida. Importante tener presente que solo restan dos giros más para culminar el Ingreso Solidario de la manera en que se encuentra diseñado el programa social actualmente.

Daviplata suele ser uno de los servicios que se cuentan dentro de los primeros en pagar el subsidio, una vez se activó un periodo de dispersión. Además, cuentan con link propio de consulta con la cédula para encontrar la fecha y lugar de pago.