Aclaración en fecha de pago de enero para el Ingreso Solidario

MOVii, una de las compañías que hace pagos del Ingreso Solidario, aclaró confusión acerca de fecha de pago en enero.

Una de las entidades que se había anticipado con una fecha tentativa para el giro 10 del Ingreso Solidario, MOVii, aclaró lo sucedido. Hubo una confusión interna y por esa razón se creía que este 20 de enero comenzaban los giros.

Esa información era de diciembre, no de enero. Pasó el 20 de enero y como no hay pagos, lo que espera MOVii es la autorización de Prosperidad Social. Por el momento no se tiene una fecha definida. Lo que existió fue una filtración errónea, correspondiente al mes pasado. Un “cruce de cables”, sobre el cual se manifestaron unas respuestas de la misma compañía en redes sociales, anunciando una fecha de pago que no existe como tal durante este mes de enero.

El giro que se debe hacer en este mes para el Ingreso Solidario es el décimo. No hay aún una fecha oficial y el paso a seguir es: Primero anuncia Prosperidad Social y de allí cada una de las entidades se ajusta, conforme lleguen los recursos destinados a la dispersión.

No es una información inventada. Sencillamente hubo un cruce de datos en esta misma entidad, que se equivocó al dar una fecha incorrecta.

¿Cuándo hay fecha de pago para enero?

El giro 10 del Ingreso Solidario se debe hacer este mes, pero realmente no existe aún una fecha estipulada para dar inicio con el proceso de pago.

En estos momentos el único ciclo activo del Ingreso Solidario es el que viene desde mediados de diciembre, con relación a los giros recibidos por parte de los beneficiarios que cobran la ayuda solidaria por modalidad presencial. Tienen plazo de recoger la ayuda solidaria hasta el 30 de enero.

Pero con relación al giro 10, oficialmente no se ha dado una fecha de pago confirmada. Deben estar atentos a los canales del Gobierno Nacional porque son ellos las únicas fuentes que dan fecha confirmada para saber cuándo puede llegar la ayuda solidaria.