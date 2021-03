Abecé del Sisbén IV. ¿A cuál grupo pertenezco?

Si usted fue encuestado en su momento para hacer parte del Sisbén IV y así determinar si en algún momento puede recibir alguna ayuda del Gobierno Nacional con sus programas sociales, debe entender bien de qué se trata el nuevo Sisbén.

El Sisbén es de gran ayuda para que el Gobierno Nacional, mediante las entidades que tienen a cargo la gestión de los distintos programes sociales, focalicen mejor a los beneficiarios de cada ayuda.

Por poner un ejemplo, si en Ingreso Solidario se dice que los beneficiarios deben ser hogares en condición de pobreza y vulnerabilidad, que no reciban otras ayudas del Gobierno, la información del Sisbén ayudará en su selección. Es posible que en sus nuevas bases de datos se encuentren varias personas que cumplen con los requerimientos.

No obstante, estar en el Sisbén no es garantía de pertenecer a un programa social, ya que las entidades que manejan estas ayudas tienen sus propios criterios y procesos. Es una información importante, sí. Pero solo con el hecho de estar allí no es sinónimo de subsidio.

¿Qué es el Sisbén IV?

Esta es una versión mucho más ordenada, coherente con la situación actual, que responde a la necesidad de focalizar mejor a los hogares registrados, a fin de determinar cuáles son susceptibles de pertenecer a un programa social.

Es más moderno porque utilizó herramientas digitales en la realización de las encuestas, permitió construcción de mapas por municipio y geográficamente se facilitó la ubicación de los hogares. Era necesaria su actualización, ya que desde el 2011 no se hacía esta labor.

¿Qué hace diferente al Sisbén IV?

Uno de los avances más importantes con el nuevo Sisbén es el enfoque que permite aproximarse a la capacidad de generar ingresos que tiene cada hogar y sus condiciones de vida, así como las condiciones de su entorno.

¿Ya no existen los puntajes en el Sisbén?

La nueva versión no los considera, ya que se pasó a un sistema de grupos, clasificados a su vez por letras. Solo así se tiene una relación mucho más directa con la manera en que se debe medir la pobreza en Colombia. Los subgrupos permiten un conocimiento más claro de las diferencias en un determinado grupo poblacional para que los hogares focalicen mejor sus apoyos.

Así quedaron los grupos del Sisbén IV

A: A1 – A5. Pobreza extrema, que comprende a hogares en situación de pobreza extrema. En este grupo los hogares estarán clasificados en 5 subgrupos, desde A1 hasta A5.

B: B1 – B7. Hogares en condición de pobreza moderada. Este grupo tendrá 7 subgrupos desde el B1 hasta el B7.

C: C1 – C18. Vulnerabilidad. Corresponde a los hogares en condición de vulnerabilidad. Este grupo tendrá 18 subgrupos desde C1 hasta el C18.

D: D1 – D21. Ni pobre, ni vulnerable. Comprende a los hogares que no están en situación de pobreza. Este grupo tiene a 21 subgrupos desde el D1 al D21.

¿A qué equivale hoy un puntaje de 30 en el Sisbén III?

De acuerdo con el DNP, hacer este tipo de comparativos no es posible. Es un error hacerlo porque con el Sisbén IV se están analizando la capacidad de generar ingresos de los hogares a partir de factores económicos y sociales como educación, empleo, salud, composición, características de la vivienda y del hogar, entre otras relacionadas con el entorno, variables que antes no se tenían en cuenta en el Sisbén III.

¿Qué se necesita para estar en el Sisbén IV?

Desde el año 2017 se hicieron las encuestas para este nuevo Sisbén. Se tiene información de alrededor 23 millones de personas. Por lo tanto, si a usted le hicieron esa encuesta y desde entonces no se presentaron cambios como los relacionados con residencia o condiciones socioeconómicas, entonces se considera que la información está al día y seguramente saldrá en esta nueva versión.

Por el contrario, si no participó de ese proceso, pero ahora desea que le hagan la encuesta se aconseja pedir la respectiva aplicación en el municipio donde vive. Aquí puede consultar las diferentes oficinas: https://www.sisben.gov.co/atencion-al-ciudadano/Paginas/Directorioadministradores.aspx