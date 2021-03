¿A dónde acudir si le deben giros 10 y 11 del Ingreso Solidario?

Conozca cuáles son las soluciones ante un caso como giros rechazados o bloqueados en el Ingreso Solidario; por ejemplo, con los pagos 10 y 11.

Cuándo se está cerca de culminar este proceso de pagos del giro que viene desde mediados del mes de febrero, existen casos de beneficiarios bancarizados a quienes no les han podido pagar en los bancos que habitualmente tienen registrados en este programa social.

Muchas veces las entidades evitan esos pagos, aduciendo motivos relacionados con rechazo o bloqueo del producto. Por ello no ha sido posible dar el dinero a los beneficiarios. No a todos, solo un grupo suele presentar este tipo de problemas, que no son desconocidos y ya se tiene sobre ello bastante conocimiento en Prosperidad Social.

Miren: Un detalle muy importante en todo lo relacionado con el Ingreso Solidario tiene que ver con la verificación de datos. Se deben corroborar que la información de esa persona corresponda a la realidad y demás detalles, muchas veces validados internamente en las entidades financieras.

De allí que ciertos casos puntuales no sea posible pagar la ayuda solidaria a los beneficiarios del Ingreso Solidario bancarizados. Les exponen la situación y pareciera que no hacen parte del programa o se trata de un problema grande.

¿Qué debe hacer si le deben giros 10 y 11?

Puntualmente nos referimos al último periodo de pagos en el Ingreso Solidario, que es el giro 10 y 11. Pero también podemos mencionar que es el mismo caso para otros hogares con pagos pendientes de anteriores meses.

En primer lugar, este tipo de hogares deben acudir directamente a Prosperidad Social. Llamar y exponer la situación, toda vez que en el banco no les hayan dado una respuesta clara a la petición acerca del motivo por el cual sus pagos han sido bloqueados.

Prosperidad Social entra a resolver estos casos de inmediato, validando datos y si en definitiva no es posible abrir de nuevo la opción de pago por medio de la entidad financiera, entonces ese beneficiario se traslada en definitiva a un pago presencial, mediante un servicio aliado como el de Supergiros.

Este operador postal es el único autorizado en estos momentos para hacer los giros del programa social mediante pagos por ventanilla, presenciales.