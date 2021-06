¿Se perfila Daniel Muñoz como el reemplazo de Cuadrado en cuartos de final de Copa América?

Juan Guillermo Cuadrado no podrá estar en el partido de los cuartos de final de la Copa América 2021 con la Selección Colombia, por acumulación de tarjetas amarillas. El entrenador Reinaldo Rueda trabaja en pensar en su reemplazo, ya que ha sido uno de los hombres claves desde que asumió en el banquillo. Daniel Muñoz se perfila como uno de los opcionados.

Sus capacidades polifuncionales como lateral son las que lo tienen como candidato, pues además de la responsabilidad defensiva, sabe muy bien ir al ataque. Aunque en su actualidad cumple con el papel en la zaga. “Claro se extrañan esas funciones, pero soy consciente de que mi primera función es defender y, después de hacerlo bien, uno se puede ir soltando al ataque. Eso me lo va diciendo el partido, quizás contra Brasil debía estar más pendiente de los duelos con los atacantes y mi función fue prioritariamente defensiva”, explicó.

Por eso, no es tan descabellado en que sea el que sustituya a Neco. “La posibilidad existe, soy un jugador polifuncional y no soy ajeno a este tipo de tareas y obligaciones dentro del terreno de juego. Pero son decisiones que debe tomar el técnico Reinaldo Rueda y por mi parte, yo estoy a disposición de las funciones que quiera que haga en la cancha y el propósito es cumplirlas de la mejor manera”, indicó.

El estratega vallecaucano le ha demostrado que confía en él. “Mi debut fue un infortunio que ningún jugador quisiera pasar, lo asumí con madurez y tuve el apoyo de mis compañeros y de la afición. Siempre fue una ilusión debutar con la Selección, pero eso quedó atrás y ahora debo ganar la confianza que me ha dado el profesor Rueda y hacer las cosas lo mejor posible en la posición que sea. Confía en mí porque he demostrado mis condiciones cada vez que he jugado y eso se da paso a paso, cumpliendo las labores con entrega, compromiso y buscando siempre consolidarme en el equipo para seguir aportando mi fútbol a Colombia”, apuntó.

Finalmente, analizó a los posibles contrincantes en cuartos de final. “Todos somos conscientes de lo que se viene. Sea el rival que sea, será un partido importante y sabemos que Colombia está para pelearle a cualquier selección y soñamos por ser campeones de esta Copa América, sea cual sea el rival. Acá no hay espacio para los excesos de confianza y el trabajo duro es el que nos va a permitir alcanzar los objetivos que nos propusimos”, concluyó.