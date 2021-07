Papá de Dibu Martínez: “Él no es así, es un pibe serio. Lo desconocí”

Emiliano Martínez fue el protagonista de la semifinal entre la Selección Argentina y la Selección Colombia, por haber ganado el duelo mental en los penales, descontrolando a Dávinson Sánchez y a Yerry Mina, quienes patearon mal y el guardameta atajó. Posteriormente, también lo hizo con el de Edwin Cardona.

Sin embargo, todo lo que el arquero les dijo a los jugadores colombianos, no fue bien visto del todo. Algunos consideran que el árbitro debió amonestarlo y otros lo ven como una conducta antideportiva. Pero sin duda, la opinión que más le debe importar al futbolista es la de su padre y este se expresó este miércoles en contra de lo sucedido.

“Emi no es así, es un pibe serio. Yo lo desconocí cuando hablaba a los rivales y todo eso, yo no lo podía creer. Se ve que tenía un poquito de onda con ellos dos (Mina y Borja). A Cuadrado no le dijo nada, con Cardona murmuró un poquito, pero no le dijo muchas cosas. A los otros dos, sí. Porque Mina fue el que lo había golpeado la vez pasada. y al otro que estaba afuera, se ve que estaba boqueando (calentando con palabras) o algo por estilo porque Emi le decía: ‘tú estás boqueando afuera’. Y cuando le decía, “Estás nervioso, estás nervioso” pensé que me estaba hablando a mi”, aseguró Alberto Martínez, el progenitor del golero de la Albiceleste, en entrevista con ESPN.

Luego, reveló la conversación que tuvo con él al finalizar el juego. “Cuando terminó el partido me llamó. Siempre que se acaba el juego va al vestuario y me habla. Yo estaba medio partido, después me dijo ‘Gordo, festejá, esto es todo tuyo’, bueno, me terminó de partir y entonces lo dejé tranquilo. A las cuatro de la mañana volvió y me llamó y me dijo que estaba jugando cartas con los amigos, me mandó un par de foticos y le dije disfrútalo vos también”, contó.

Por último, se refirió a la publicación del 10 con su hijo. “La foto de ayer con Messi fue impresionante. Yo tengo una anécdota de que una vez Emi dijo que él se iba a poner muy contento si ganaba la Copa para Messi y no tanto para él. Lo iba festejar más ganándola Messi que ganándola él. Por eso yo sé que ese abrazo es fue muy fuerte”, concluyó.