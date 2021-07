¡Neymar se quejó por el arbitraje! Así habló de Roberto Tobar

Neymar habló tras la clasificación de Brasil a la final de una Copa América en la que mucho se habla del arbitraje y de una tendencia que impulsan cientos de hinchas: VARsil. Pues bien, ¡hasta los brasileros se quejan de los árbitros!

Lo hizo Neymar luego del 1-0 con el que Brasil superó a Perú y se metió en la final de la Copa América 2021. El autor de la asistencia para el gol de Lucas Paquetá atendió a la prensa tras el partido y uno de los temas que tocó fue el arbitraje del chileno Roberto Tobar. De él ya se habían quejado los peruanos en una acción que pidieron como penalti por una aparente mano de Thiago Silva.

Lo que dijo Neymar del árbitro Roberto Tobar

“Es una falta de respeto como le habla a todos los jugadores. Muy arrogante. No puede ser un árbitro para una semifinal de Copa América. No es normal. Un árbitro no puede hacer lo que hizo, es una falta de respeto a todos los jugadores”, dijo el 10 de la Selección de Brasil que estará en la final de la Copa América enfrentando a la Selección Colombia o Argentina.

Y agregó: “Los dos equipos nos quejamos de su arrogancia”. Así que Brasil, ya clasificado a la final, lo hace con la molestia de Neymar por uno de los arbitrajes que tuvo el equipo en su camino a ese juego. Roberto Tobar, chileno, en el partido amonestó a dos futbolistas peruanos (Yoshimar Yotún y Marcos López) y a uno brasilero (Vinicius Junior).

La queja de Neymar por el árbitro

"Um árbitro não pode fazer o que ele fez, é uma falta de respeito com todos os jogadores", disse Neymar, criticando o juiz da semifinal entre Brasil e Peru. #CopaAmericaNoSBT pic.twitter.com/acUWGEwxue — SBT Sports (@sbt_sports) July 6, 2021

Neymar criticou DURAMENTE o árbitro do jogo entre a #SeleçãoBrasileira e o Peru pela Copa América! Se liga no que o craque falou! Crédito: Conmebol pic.twitter.com/gkRWIv4dMU — TNT Sports Brasil (@TNTSportsBR) July 6, 2021