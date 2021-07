Juan Guillermo Cuadrado entre los mejores jugadores de la Copa América para Conmebol

Para nadie es un secreto que Juan Guillermo Cuadrado ha podido destacarse durante lo que va de la Copa América 2021, siendo el hombre de mayor nivel y protagonismo en la Selección Colombia que conformó Reinaldo Rueda.

Es por eso que la cuenta de la Conmebol destinó para la torneo continental anunció los cuartos de final del campeonato con un afiche en el que agregó a las grandes figuras de los diferentes seleccionados, en el que por obvias razones aparecieron Lionel Messi, de Argentina y Neymar Jr, de Brasil.

Allí, al lado de los grandes apareció Neco, como parte del selecto grupo. La publicación estuvo acompañada de un texto que dice: “En la Conmebol Copa América brilla el mejor talento del mundo”.

El montaje lo completan Édinson Cavani, de Uruguay, Eduardo Vargas, de Chile, Miguel Almirón, de Paraguay, André Carrillo, de Perú y Piero Hincapié, de Ecuador.

⚽💫 The best talent in the world shines at the CONMEBOL #CopaAmérica​#RockingTheContinent pic.twitter.com/HCnxZKwu5M

— Copa América (@CopaAmerica) July 1, 2021