Iván Duque, qué pasó con la Copa América y el pedido a Conmebol: “Que tenga una última reflexión”

Hablando para red+noticias, el presidente Iván Duque habló de la Copa América y de la imposibilidad que tuvo Colombia para ser sede. ¿Por qué pasó eso? Él habla de una “solicitud de aplazamiento sensata”.

Un día después dela confirmación de la Conmebol, con la decisión de mantener la Copa América en las fechas establecidas y “reasignar los partidos que se deben jugar en Colombia”, habló públicamente el presidente Iván Duque. Él hizo parte de la decisión gubernamental que se tomó para pedir el aplazamiento del evento. No se dio y de ahí la respuesta.

“Esta no es una Copa politizada. Esto no se puede ver con enfoque político. Cuando llegué a la presidencia, un día me llamaron los dirigentes de la Federación Colombiana de Fútbol y me pidieron ayuda para que Colombia fuera sede de la Copa América 2020. Ayudé para conseguirla. Después me dijeron que hablara con el presidente Macri para tener la final en Colombia. Lo hice y lo logramos. Teníamos la Copa el año pasado, llegó el COVID-19 y ayudamos para que quedara este año”, empezó respondiendo.

Y agregó: “Este año tenemos una coyuntura. Estamos viendo una situación compleja de COVID-19 en Sudamérica. Hemos tenido picos y con las aglomeraciones podríamos tener un pico dentro del tercer pico. Entonces nosotros planteamos que si lo que se buscaba era un evento con más presencia de espectadores y que fuera de gran despliegue, pues casi que en simultánea estamos avanzando Colombia y Argentina en un proceso de vacunación, donde prácticamente en noviembre podríamos tener aforos de más del 50%, que se había dicho que era uno de los elementos. Lo que hicimos fue plantearlo porque además tiene más beneficios”.

Luego, sobre la respuesta de Conmebol negando esa posibilidad, Iván Duque dijo: “Creo que esa reflexión la debe hacer Conmebol. No es que nos hayan quitado la Copa América. Creo que ellos deben tener una deliberación en su Comité Ejecutivo y decir si está dispuesto a que se haga un torneo en un país que está en una situación compleja dentro de la pandemia o si por el contrario se puede buscar un periodo más extendido donde pudiéramos estar los países originalmente organizadores”.

¿Entonces no está cerrada la posibilidad para que la Copa América se haga en Colombia en noviembre?

“Creo que si no es noviembre, ellos deben dar alternativas por una cosa elemental: el éxito de estos torneos empieza a darse en la medida en que empieza a abrirse el aforo. Que hubo campañas, sí, claro que hubo y trataron de afectar. Pero este es un país que tiene credibilidad en el fútbol, que ha organizado mundiales juveniles y sudamericanos. Entonces quisiera que la Conmebol y su Comité tenga esa última reflexión, pensando en el fútbol y lo que puede ser un torneo con aforos, que se pronuncien sobre esa materia. Si definitivamente no coincidimos en las fechas, perfecto. Pero que la Conmebol tenga la posibilidad de tener esa decisión”.