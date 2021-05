Pese al ambiente tenso, convulsionado y violento en el país, la Copa América sigue firme en Colombia, según el presidente Iván Duque.

Gran parte de los manifestantes, como un cúmulo considerable de aficionados al fútbol, no ven con buenos ojos que se realice este evento, en medio del agitado ambiente social que existe en Colombia. Interpretan que el fútbol, como están las cosas, cumpliría un rol distractor.

Por ello, mientras el pedido popular tiende a inclinarse hacia una postergación del certamen (o que lo hagan en otro país), entre las autoridades responsables de hacer la Copa América la visión es diferente. Así lo ha ratificado el propio presidente de la República, Iván Duque.

“Se han jugado los torneos locales en Argentina, Colombia, Ecuador, Brasil, Perú, ya tenemos experiencia en los protocolos, lo que estaba por definirse era si se hacía con Argentina o no, yo he dicho que un mensaje muy bonito es hacerla los dos. Lo que me ha transmitido el ministro Lucena es que la Copa se va a hacer y se hará en los dos países”, destacó el mandatario durante una entrevista que le hicieron en Blu Radio.