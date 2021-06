Hay nuevo líder en el grupo A de la Copa América Brasil 2021

La Selección de Chile no cede en su aspiración de pelear por el título de la Copa América Brasil 2021: le ganó 1-0 a Bolivia en la fecha 2.

Ben Brereton marcó el único gol del encuentro en el estadio Arena Pantanal, de Cuiabá, al minuto 9.

Con la importante victoria del viernes, la Roja llegó a 4 puntos y pasó del puesto 3 al 1 de la clasificación, a falta del juego de Argentina y Uruguay.

La Verde es última, no sumó unidades en dos partidos y buscará el triunfo en la siguiente jornada para mantener las posibilidades matemáticas de avanzar a los cuartos de final.

#CopaAmérica 🏆

¡GOLAZO! Ben Brereton anotó el 1-0 de @LaRoja ante Bolivia con una gran definición ⚽

What a strike! Ben Brereton makes it 1-0 to @LaRoja against Bolivia with a great finish ⚽

🇨🇱 Chile 🆚 Bolivia 🇧🇴#VibraElContinente #VibraOContinente pic.twitter.com/pPXGjgBkhs

— Copa América (@CopaAmerica) June 18, 2021