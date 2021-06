Gustavo Cuéllar: “Uruguay va a dejar espacios y ahí podemos hacerles daño”

El onceno inicialista aún no es claro, pero el mediocampista está listo para darle orden a la Tricolor. “Eso depende mucho de lo que esté en la cabeza del profe. Yo estoy cien por ciento a su disposición cuando me toque. Si juega Wilmar, Mateus o Sebastián, la posición estará cubierta. Si me pone a mí aportaré mi granito de arena”, indicó.