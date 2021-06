Franco Armani podría perderse la Copa América 2021 en Brasil

El guardameta de la Selección Argentina, Franco Armani, está a punto de perderse la Copa América en Brasil, así como no pudo hacer parte de su combinado durante la séptima y octava jornada de las Eliminatorias al Mundial de Catar 2022. El futbolista continúa resultando positivo en las pruebas PCR para COVID-19.

No obstante, el golero se está entrenando con normalidad junto a sus compañeros de la Albiceleste, pues ya no tiene riesgo de contagiar y nunca ha presentado algún síntoma, pero los testeos siguen arrojando una respuesta que no le conviene para nada, porque ahora el que tendrá que decidir si se arriesga o no es el entrenador Lionel Scaloni.

La opción que más se ha pensado es anotarlo en el listado de convocados para el torneo y que se quede en territorio gaucho haciendo prácticas solo, mientras que los exámenes le dan un negativo y así pueda deplazarse a Brasil y unirse al resto del equipo. Esto significaría que el arquero ocupe un lugar sin saber cuándo estaría disponible para viajar y finalmente atajar.

+ Jugadores de la Selección Colombia inconformes con el cambio de sede de Copa América

Y es que los reglamentos de la Conmebol son claros. “Para el ingreso al país anfitrión, cada miembro de delegación oficial deberá cargar al portal médico 24 horas antes del viaje, el resultado su prueba PCR con fecha de toma de muestra no mayor a 48 horas previas al vuelo. En ningún caso serán admitidas personas con resultado positivo o indeterminado“.

Por eso, el estratega tiene otras alternativas: Emiliano Martínez, Agustín Marchesín, Juan Musso, y ahora con la situación de Armani, vuelve a aparecer el nombre de Esteban Andrada.