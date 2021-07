El campeón de Copa América llegó a Buenos Aires: así recibieron a la Selección Argentina

La Selección Argentina se coronó campeona de la Copa América 2021 ante su más histórico rival, la Selección Brasil y en el estadio Maracaná. La Albiceleste no ganaba el torneo continental desde 1993. Por eso, después de recibir el trofeo, este domingo viajó a Buenos Aires a reencontrarse con su gente.

Primero, en el avión que los trasladó del territorio carioca al gaucho, los jugadores festejaron al ritmo de la cumbia villera, tradicional de su país. Desde el sábado en la noche han estado compartiendo videos con bailes y arengas.

Después, en pleno viaje se enfocaron en cánticos para Lionel Messi, quien por fin ganó un título con su seleccionado. Y por obvias razones, se lo dedicaron a la Verdeamarelha.

🎶🎵 Porque Messi tiene puesta la corona, oh oh. Y la magia de su zurda que enamora, oh oh. Para colmo te acordás de Maradona… ¡SÉ QUE TE DUELE, QUE TE LASTIMA, PERO ESTA COPA ES DE ARGENTINA! 🎶🎵 pic.twitter.com/WWlHcZAHWa

