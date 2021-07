DT de Uruguay: “Un entrenador de primer nivel como Rueda tendrá la solución con lo de Matheus Uribe”

Como parte de la previa del compromiso entre la Selección Colombia y la Selección Uruguay de los cuartos de final de la Copa América 2021, el entrenador Óscar Washington Tabárez analizó al conjunto dirigido por Reinaldo Rueda, especialmente con las bajas que tendrá de Juan Guillermo Cuadrado por acumulación de tarjetas amarillas, y la reciente de Matheus Uribe, por lesión.

Lo del volante del FC Porto sorprendió a todos, pero para el DT charrúa, su colega en el banquillo podrá solucionarlo tranquilamente. “Me acabo de enterar. Es de mucho oficio (Matheus), con experiencia en fútbol europeo, eso se siente. En un plantel de un país como Colombia, con un entrenador de primer nivel, tendrá la solución para ir atendiendo esa baja. No sabría decirle cuánto va a influir en el juego de Colombia”, apuntó.

El estratega sabe que le lleva ventaja en trabajo y proceso a su similar vallecaucano, pero eso no será motivo de confianza para los suyos. “Va a ser un partido duro, no diría que la historia está escrita, pero en el panorama del fútbol mundial, de la Copa América, de la Euro, siempre hay sorpresas. Como siempre vamos a ser cautos y a seguir preparando lo nuestro”, indicó.

Cómo llega Uruguay al cruce con la Selección Colombia y el último antecedente

Para duelo, ambos llegan en igualdad de condiciones y empiezan de ceros sin importar el rendimiento que cada uno tuvo en fase de grupos. “Más allá del rival es el primer partido en que no hay futuro si se pierde. Tienen el carácter de final los partidos que se vienen. Eso se ve en la motivación y en el estrés precompetitivo. No empezamos tan bien, se nos dificultó conseguir goles y el juego no estaba bien. Ahora se ha evolucionado, creo que hemos mejorado (…) Veremos cómo nos va, estamos confiados pero también atentos”, agregó.