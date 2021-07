Dibu Martínez: la explicación de sus palabras a los colombianos y la promesa de repetirlo en la final

A un día de la final de la Copa América, Dibu Martínez atendió una rueda de prensa en la que volvió a hablar del tema de los penaltis y lo que dijo en esa tanda frente a la Selección Colombia.

Ese tema ha sido muy discutido. Es polémica. Martínez fue la figura de la semifinal al atajar 3 de los remates colombianos en la definición por penaltis. Y para hacerlo tuvo un particular estilo. Antes de algunos de los cobros estuvo hablándoles a los hombres de la Selección Colombia, incluso con fuertes palabras. Previo a la final, le consultaron al respecto.

“Hay muchos arqueros que estudian o miran o se concentran en los pasos de los rematadores. Nosotros hicimos de todo. Estudiamos al rival con los arqueros y el entrenador de arqueros. No nos basamos solamente en eso. Nos decían: ‘Enfrente eligen ustedes’. Yo decidí estudiar al rival y cómo se paraban. Yo sabía que les gustaba mirar, tuve que esperar hasta el final. Fue sólo impulsarme bien. Fue mi noche”, dijo al respecto.

¿Por qué habló y volvería a hacerlo? “La verdad, me da igual. En el fútbol se dicen muchas cosas, dentro y fuera de la cancha. Es un partido de fútbol, esas cosas quedan en la cancha. Yo estoy concentrado en ayudar a los defensores. No voy a pensar si me escuchan o no. Se escucha todo hoy en día. Siempre jugué igual. Ahora se escuchan cosas que antes no se escuchaban. Es normal en el fútbol”. Por ende quedó claro que si en la final hay otra definición de ese estilo, seguramente volvería a hablar.

Contra la Tricolor ya lo hizo y su fama se elevó: “La Selección Colombia venía de ganar en los penales, era un momento duro, de te vas o te quedas. Duro para los dos. Para los jugadores, la tensión de no fallar. Mi tensión era ayudar. Mis compañeros dependían de mí. Me puse esa responsabilidad. No como presión sino como algo que hago desde los cinco años. Me apasiona ayudar a los compañeros”, contó Dibu Martínez.