¡Confirmadas! Las sedes de la Copa América en Brasil

El día después del anuncio de la Conmebol respecto a la disputa de la Copa América 2021 en Brasil, el Gobierno Federal de aquel país confirmó las sedes que tendrá el certamen.

El ministro jefe de la Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, utilizó las redes sociales para impulsar la realización del torneo en el país y confirmó las cuatro ciudades elegidas como escenarios de los partidos: Brasilia (DF), Río de Janeiro (RJ), Cuiabá (MT) y Goiânia (GO) albergarán los compromisos de la competición.

▶: Oficial: ¡Brasil será la nueva sede de la Copa América 2021!

▶: Luis Suárez sobre la Copa América: “hay que darle prioridad a la salud antes que a un torneo”

▶: La Conmebol confirmó la cancelación de la Copa América 2021 en Argentina

A lo largo del 1 de junio, en ceremonia en el Palacio Planalto, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, confirmó que había dado la garantía para que el país fuera sede de la competencia. Originalmente la Copa América estaba programada para celebrarse en Argentina y Colombia. Los dos se alejaron de tal oportunidad ante la imposibilidad de llevar a cabo la competencia en una fecha diferente a la planeada.

El ministro Ramos había dicho que el gobierno habría impuesto condiciones para que las delegaciones, con un máximo de 65 personas, llegaran a Brasil ya vacunadas. Sin embargo, en el evento de hoy, Bolsonaro dijo que el protocolo no será demasiado restrictivo y será similar a los que se llevan a cabo en Eliminatorias y Copa Libertadores.

Brasil es un país que tiene casi 463.000 muertes por Covid, además de 16,5 millones de casos confirmados de la enfermedad. Así será la sede del evento de selecciones más importante en el continente.

Confirmada a Copa América no Brasil. Venceu a coerência! O 🇧🇷 que sedia jogos da Libertadores, Sul-Americana,sem falar nos campeonatos estaduais e brasileiro, não poderia virar as costas para um campeonato tradicional como este. As partidas serão em MT, RJ, DF e GO, sem público.

— Ministro Luiz Ramos (@MinLuizRamos) June 1, 2021