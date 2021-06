Este domingo 13 de junio comenzó, oficialmente, la Copa América 2021, la cual estaba programada para el 2020 en Colombia y Argentina.

A pesar de varios obstáculos, críticas e incluso desacuerdos políticos, inició la Copa América, el torneo más antiguo del mundo. Sobre las 4: 00 p.m., en el estadio Mané Garrincha, se llevó a cabo la ceremonia inaugural del torneo continental que estuvo sin ningúna autoridad local y tampoco el presidente, Jair Bolsonaro.

La inauguración, un poco insípida por demás, tuvo como portagonista la entrada el trofeo para darle paso al video de la canción oficial del torneo: “La gozadera, the official 2021”, de Gente de Zona, acompañado de unos descoloridos fuegos artificiales. Cabe recordar que no hubo público.

Lo anterior le dio paso al fñutbol, donde Brasil goleó a una golpeada Selección Venezolana que sufrió contagio masivo de Covid-19 dentro de su delegación.

Los goles del compromiso estuvieron a cargo de Marquinhos (23′), Neymar (64′ Penalti), Gabriel Barbosa (69′). En la portería de la delegación venezolana estuvo como titular el portero del América de Cali, Joel Graterol.

Ficha técnica Brasil 3-0 Venezuela

