Carta de Neymar para Messi tras el título de Argentina en la Copa América

Luego del llanto en la cancha, el abrazo a Lionel Messi y la charla con él y Leandro Paredes en el estadio, Neymar usó su cuenta en Instagram para publicar una carta que le escribió a su amigo tras el partido.

Neymar sufrió un fuerte golpe deportivo. Hizo parte de la Selección de Brasil que perdió una final de Copa América en el Maracaná. En su presencia estaban basadas muchas esperanzas de los brasileros y a final de cuentas el equipo terminó cayendo en la final. El título fue para la Argentina que lideró su amigo personal, Lionel Messi.

Después de eso el brasilero tuvo importantes gestos. Se acercó a saludar a los campeones y estuvo hablando con ellos durante varios minutos. Al menos en su figura, reinó la amistad más allá de su tristeza. Los gestos de caballerosidad de hicieron presentes con su actitud en la derrota.

Y un día después, se mantuvo. Incluso ahora le escribió una carta a Lionel Messi, que publicó acompañada de un video en el que se les ve a los dos dándose un abrazo en el final del partido en el Maracaná.

“Perder me duele, me duele… es algo con lo que todavía no he aprendido a vivir. Ayer cuando perdí fui a darle un abrazo al más grande y mejor de la historia que vi jugar. Mi amigo y hermano MESSI, estaba triste y le dije ‘fdp (filho da puta) me ganaste’. Estoy muy triste por haber perdido. ¡Pero este chico es increíble! Tengo un gran respeto por lo que ha hecho por el fútbol y especialmente por mí. ¡¡¡¡ODIO PERDER!!!! Pero disfruta tu título, ¡el fútbol te estaba esperando para ese momento! FELICIDADES HERMANO HDP”.