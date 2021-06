Brasil quedaría sin técnico antes de la Copa América

Tite, quien no ha sido partidario de celebrar la Copa América en Brasil, dejaría su puesto al frente del seleccionado.

Para entrar en contexto, la situación es así: Los jugadores de la Selección de Brasil, movida que lideran en su mayoría los más experimentados, no quieren que se juegue la Copa América en su propio país, puesto que en estos momentos la crisis sanitaria por cuenta del COVID-19 es muy fuerte.

No es el momento. Están en contra de la Conmebol por haberse inclinado en hacer la Copa América en dicha nación, tras la declinación de Argentina y lo ya conocido con Colombia como países que en principio eran los encargados.

Una especie de confrontación entre jugadores y sus propios directivos tiene en la cuerda floja también nada menos que al técnico Tite, garante de hacer las cosas bien. El entrenador estaría del lado de quienes orienta.

Si, en definitiva, la decisión es jugar a como dé lugar no sería extraño que en Brasil la noticia estalle por los lados del cuerpo técnico. Medios de ese país consignan la especie de advertencia. Tite dejaría su cargo en el evento de no prosperar hacia una decisión consensuada.

“Ustedes pueden levantar cualquier hipótesis, solo pido que tengan cuidado. Me explicaré, sí, en un momento importante. No ahora. No huyo de la respuesta. Somos conscientes de que hay un tiempo adecuado para hacer las cosas bien”, afirmó el técnico tras ser interrogado sobre esta posibilidad de salir.

Noite foi de tensão na CBF. Não só jogadores, mas Comissão Técnica também está insatisfeita com os rumos da seleção. Conversei com 3 pessoas que estão com a delegação. Além da realização da Copa América no Brasil, condução da entidade incomoda. Há chance de Tite pedir pra sair!

— Andrei Kampff (@AndreiKampff) June 4, 2021