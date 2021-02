¡Y llegó el debut de Andrés Perea con la Selección Estados Unidos!

Andrés Perea fue noticia este fin de semana por su debut con la Selección Estados Unidos. El defensa que realizó todo su proceso formativo con Atlético Nacional, se decidió por representar a su país natal y compitió oficialmente en su primer encuentro ante Trinidad y Tobago.

El hijo del exfutbolista Verdolaga Nixon Perea, nació en Tampa, Florida hace 20 años. Luego, sus padres lo llevaron a Medellín donde se crió y obtuvo la doble nacionalidad. En la capital antioqueña hizo parte del cuadro Verde, integrando todas sus categorías menores, hasta llegar al equipo profesional con el que jugó su partido inaugural en 2017.

Recientemente fichó por el Orlando City y fue allí que empezó el trámite de cambiarse de Selección, pues con sus actuaciones durante la temporada 2020 en la MLS captó la atención del entrenador del conjunto máximo norteamericano, Gregg Berhalter, quien lo convocó a un amistoso contra El Salvador, el cual Perea no pudo disputar pero fue el momento en que solicitó formalmente a la FIFA migrar de federación.

El zaguero integró la Selección Colombia Sub-17 que disputó el Mundial en India 2017 y la Sub-20 del Mundial en Polonia 2019. Sin embargo, nunca había sido llamado al combinado patrio de mayores, por lo que aún podía tomar la determinación de vestir los colores de Los Yankees.

Fue así como este domingo, en el minuto 46 del compromiso frente a los trinitenses, Andrés Perea ingresó con el dorsal 8 en su espalda en reemplazo de Sebastián Lleget y con esto cerró por siempre cualquier posibilidad de ser Tricolor.

El defensor se unió a la lista de jugadores con dos nacionalidades que han declarado su deseo de representar a Estados Unidos. Hace poco lo logró igualmente el lateral holandés-americano que milita en el Barcelona FC, Sergiño Dest.

Make it official!@andresperea06 makes his 🇺🇸 debut, replacing @SLletget to start the second half.

We’re back underway!

46’ | 4-0 | #USAvTri pic.twitter.com/X48sKYgCqG

— U.S. Soccer MNT (@USMNT) February 1, 2021