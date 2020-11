Vladimir Marín relató detalles de su accidente

Hace días se conoció a través de las redes sociales y los medios de comunicación sobre el accidente que sufrió Vladimir Marín en Paraguay.

Por esa razón, el exfutbolista difundió un video en el que solicitaba ayuda para recolectar fondos y así poder realizarse una operación de reconstrucción en su cara y cabeza, que quedaron muy afectadas por el incidente.

▶: Segundo partido y segundo gol para Johan Carbonero en Argentina

▶: Brayan Perea encontró equipo en Estados Unidos

▶: Juan David Perea: la herencia de Luis Amaranto Perea para el Atlético de Madrid

En conversación con Win Sports, Vladimir Marín compartió algunas impresiones acerca el suceso. “Fue un accidente duro y complejo, pero estoy agradecido con Dios y con la gente que está apoyando mi causa. Ya estoy caminando bien, hablando bien y descartando cualquier otro inconveniente”, expresó.

El exjugador relató detalles del choque y explicó cómo ha sido el proceso de recuperación: “Es un tratamiento complejo, todos los días debo ir al hospital a hacerme la curación y descartar cualquier cosa en la cabeza, en la columna y en otra parte del cuerpo. Fue un golpe fuerte, dimos 4 vueltas en una camioneta, pero afortunadamente la herida se está curando bien y ojalá a mediados de diciembre se pueda hacer la cirugía”.

Además, se refirió al tema de la reunión de dinero para la intervención quirúrgica que necesita. “Hace como 8 o 10 días hicimos la campaña, estamos recogiendo fondos para hacer la cirugía en Bogotá. No me avergüenzo por pedir ayuda, desafortunadamente pasé por este accidente y lo necesito. No pensé que esto se fuera a dimensionar de esta forma. Económicamente me han apoyado, pero también con una voz de aliento y oraciones, estoy muy agradecido con eso”, agregó.

Finalmente, confesó que entre sus planes estaba construir una academia para formar jugadores. “Tenía el proyecto de crear un escuela de fútbol, después de mi retiro el año pasado. Pero la pandemia perjudicó este proyecto y esperando que todo volviera a la normalidad llegó este accidente”, concluyó.

Todo lo que contó Vladimir Marín sobre el accidente (Win Sports)