Una opción descartada para Hárold Preciado

Mientras entrena en Deportivo Cali y su representante busca opciones para su futuro, Hárold Preciado es mencionado en Brasil como posibilidad para Sao Paulo FC.

Dicho equipo, dirigido por Hernán Crespo y en cuyo plantel está otro canterano de Deportivo Cali (Luis Manuel Orejuela), ha surgido como una opción para el atacante de 26 años que quedó libre tras cumplir su contrato de 4 años con Shenzhen FC en China. Después de eso y mientras se decide en dónde continuará su carrera, entrena con el cuadro verdiblanco.

Ese posible destino en Brasil no ha trascendido. Se habla de un ofrecimiento que no tuvo mayor acogida por parte del club. En redes sociales se compartió una supuesta respuesta de Julio Casares, presidente do Sao Paulo FC, respecto al atacante colombiano. Habría dicho: “Él no quiere venir a vivir a Brasil y nosotros no tenemos dinero suficiente para contratarlo”.

Por ende parece opción cerrada si es que alguna vez fue considera. El deseo de Hárold Preciado y su entorno es el paso al fútbol europeo. De momento no lo tuvo. Luego del éxito en Colombia siendo campeón y goleador con Deportivo Cali, el salto al exterior lo dio directamente al fútbol asiático en el que logró un ascenso e hizo más de 50 goles.

Finalizado el vínculo y con la labor cumplida, ha quedado en libertad. Está disponible para el equipo que lo quiera contratar y parece claro que su prioridad es ir a Europa. Hárold Preciado espera. Pasan los días y él se mantiene entrenándose en Deportivo Cali.