Daniele De Rossi defendió a Jorman Campuzano

Jorman Campuzano pasó unos días difíciles en Boca Juniors y tuvo encima las miradas y las críticas. Sin embargo, una voz de aliento salió para defenderlo: Danielle De Rossi, quien en su última etapa como futbolista fue compañero del colombiano en el cuadro Xeneize, se expresó a favor del él.

El ex Atlético Nacional entró en mala racha: primero, salió expulsado con justicia en el Superclasico vs. River Plate y su equipo sufrió de más para empatar con diez jugadores en cancha. Y luego, se confirmó su lesión que lo sacó de las semifinales de la Copa Libertadores frente a Santos, dejando en aprietos al entrenador Miguel Ángel Russo, que no tiene opciones para reemplazar esa posición.

Ante el tema de la sanción durante el duelo contra el Millonario, De Rossi dijo: “Lo de Campuzano fue lo que me pasó a mí 20 veces en la vida. No voy a juzgar a nadie. Creo que fue su primer clásico y puede ser que eso fue parte de lo que le pasó. La roja es justa. No son justas las críticas sobre la persona”.

Y continuó expresando elogios para el nacido en Tamalameque. “Es muy buen jugador, muy buena persona. Yo lo tengo en mi corazón. No me explicaba por qué jugaba tan poco cuando yo estaba allá porque es muy buen jugador”, agregó.

#ESPNF90 📺 | ESPN "LA ROJA ES JUSTA, NO LAS CRÍTICAS" Daniele de Rossi vio el Superclásico desde la cama e hizo un breve análisis de lo que pasó en el partido. ¿Lo de Campuzano? "Me debe haber pasado unas 20 veces". pic.twitter.com/aIV3jMqVuI — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) January 5, 2021

Jorman Campuzano ajusta 18 compromisos ganados con Boca Juniors, 6 empatados y 4 perdidos. Mientras que el volante ha estado presente, el conjunto porteño ha marcado 38 goles y ha recibido 9. Sin el mediocampista cafetero en el campo, anotaron 10 y recibieron 5.

Actualmente, Campu se encuentra trabajando con el cuerpo médico en su recuperación, mientras que Boca se prepara esta noche para enfrentar al Peixe a las 5:15 p.m. en La Bombonera.