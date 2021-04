Tulio Gómez, Hugo Rodallega y lo último sobre América de Cali

En entrevista con Antena 2 (RCN Radio), Hugo Rodallega habló de América de Cali. Le dieron un mensaje de Tulio Gómez y a partir de ahí se generó una información pensando en junio.

Para ese momento el contrato del atacante con Denizlispor estará terminado y, se supone, podrá decidir sobre su futuro. En ese caso podría pensar en su regreso al fútbol colombiano y en la idea que dice tener de jugar en América de Cali. Todavía no se dio pese a los contactos que se han tenido para eso. Ahora podría darse uno más.

▶: Las figuras que enfrentará América de Cali en su grupo de Libertadores

▶: Así quedó el calendario de la fase de grupos de la Libertadores para América

▶: América y los registros enfrentando a sus rivales de grupo de la Copa Libertadores

Eso se dio en Antena 2. Hugo Rodallega sobre América de Cali dijo: “Yo le dije a Tulio Gómez que terminaba contrato en junio. Ya si él como dueño y el cuerpo técnico ven que me necesitan, sería bueno que tomaran la iniciativa de hablar conmigo y mi representante. No que el jugador vaya a buscarlo a él”.

En ese momento al futbolista le dieron el mensaje de Tulio Gómez, diciendo que estaba esperando junio para cumplir su sueño de jugar en América de Cali. Entonces el goleador dijo:

“Él sabe que eso es un anhelo e intentaremos comunicarnos. Sería muy bueno jugar con Adrián Ramos… Yo le he sido claro a Tulio Gómez, al América de Cali y a todos los equipos colombianos que me han llamado: el día que se tome la decisión de volver a Colombia a cualquier club, yo Hugo Rodallega, soy consciente que tengo que hacer un gran esfuerzo económico de mi parte porque no pueden pagar lo de Europa y los mismos beneficios en cuanto a premios. Tulio ya lo sabe, pero también le he dicho a los equipos que por todo lo que significa mi carrera yo quiero ir a aportar todo lo que he adquirido. Obviamente es mi trabajo y para mi trabajo tengo que cobrar porque no puedo hacerlo gratis”.

5 goles sorprendentes de Hugo Rodallega en el fútbol colombiano | El Top de Win Sports