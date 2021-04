¡Tripleta de Flabián Londoño, el primo de Gerardo Bedoya, con River Plate!

FOTO: RIVER PLATE

Continúa la racha goleadora de Flabián Londoño Bedoya con la reserva de River Plate. ¡Ahora hizo tripleta! El equipo le ganó 7-0 a Colón de Santa Fe con él como figura.

Se está volviendo habitual que el colombiano de 20 años sea el más destacado del equipo reserva de River Plate. Este año ya les marcó a Platense, Argentinos y Boca Juniors, nada menos. Ahora apareció de nuevo y de qué forma. ¡Tres goles! Ante Colón de Santa Fe marcó el primero, el tercero y quinto en la goleada en la que también jugaron los otros colombianos: Oswaldo Valencia y Thomas Gutiérrez.

“Yo llego a River en 2018. Me vieron jugando en Medellín y se me dio la oportunidad de venir. Marcelo Gallardo es un entrenador que te exige, pero que a la vez te da confianza. Me gusta estar en el área, manejo los dos perfiles y me gusta estar en el juego aéreo”, contó Flabián Londoño Bedoya recientemente en entrevista en Caracol Radio.

El juvenil atacante, también conocido por su parentesco con Gerardo Bedoya (exjugador de Racing Club y Boca Juniors), poco a poco cumple los pasos necesarios para llegar al primer equipo en el que actualmente están Jorge Carrascal y Rafael Santos Borré.

“Flabián Londoño es un jugador muy interesante. Es una gran persona que quiere aprender constantemente, que mantiene mucho su humildad. Superó una lesión que tuvo en la rodilla y ahora está jugando”, dijo Juan José Borrelli, su DT, en entrevista en Blu Radio.

Y agregó, sobre la posibilidad de una pronta llegada al plantel que dirige Marcelo Gallardo: “Eso no lo sabemos. Depende de lo que resuelva Gallardo, estamos trabajando para él. Los mejores jugadores, las mejores inferiores están en River, tiene jugadores de calidad y eso le sirve mucho a Flabián”, enfatizó.

La tripleta de Flabián Londoño con River Plate a Colón de Santa Fe