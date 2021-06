Toma fuerza el futuro de Rafael Santos Borré en Alemania

El futuro de Rafael Santos Borré aún es incierto. Sin embargo, los medios internacionales continúan hablando del tema y lo que parece más claro es que este miércoles 30 de junio vence su contrato con River Plate y no habrá renovación.

Hace días que se habló de un posible paso al fútbol alemán y ahora tomó fuerza. El portal Sky Alemania, en cabeza del periodista Max Bielefeld aseguró que el atacante colombiano llegará como agente libre al Eintracht Frankfurt para cubrir la salida del portugués André Silva, quien se iría al RB Leipzig.

Todo el negocio estaría siendo realizado por su nuevo representante y agencia internacional y claramente por eso habría hecho el cambio, para estar más cerca del balompié del Viejo Continente, por lo que estaría cumpliendo con su objetivo principal de por fin dar el salto definitivo. La firma del goleador riverplatense con el conjunto bávaro sería como jugador libre por cuatro temporadas.

Rafael Santos Borré: “Nosotros queremos ser campeones de la Copa América”

Borré busca consolidarse en Europa, donde ya intentó con el Atlético de Madrid y el Villarreal, pero no pudo obtener la continuidad necesaria para quedarse. Por eso su paso por el Millonario le permitió un renacimiento al punto de convertirse en el máximo artillero de la era Marcelo Gallardo y con esto, despertar el interés de varios clubes en el mundo. Una nueva oportunidad se acerca para el futbolista cafetero, que espera ahora sí triunfar más lejos de casa.

