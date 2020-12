Stefan Medina sigue enamorado de Monterrey y quiere renovar

Stefan Medina llegó en 2014 al Monterrey, de México y enamoró. Aunque en 2015 fue prestado por un año al Pachuca, regresó en 2017 y desde ahí han sido amores con los Rayados. Es por eso que a falta de una temporada para que su vínculo se cumpla, el colombiano expresó sus deseos de renovación.

“Me queda un año de contrato, todavía no hemos tocado profundamente si vamos a renovar o no, en algún momento se me acercaron, preguntaron cómo me sentía en el club. Muy honesto les dije acá lo tengo todo no quisiera jugar en otro equipo en México que no sea Monterrey, el club que me dio la posibilidad de salir de mi país, ser campeón, acumular experiencia. Quiero seguir compitiendo en el más alto nivel. El equipo que te da la posibilidad de estar peleando todos los títulos cada semestre, el equipo más competitivo y ante un proyecto tan ambicioso como jugador. Quiero sumar, disfrutar toda esta etapa, ya no sé la vida qué me tenga más adelante”, aseguró.

Cuando el defensa volvió, consiguió su primer título con el cuadro Albiazul, contra Tigres en la Liga de Campeones de la CONCACAF. Y de ahí, llovieron los éxitos. Siguió con la Copa MX (2017 y 2020), la liga mexicana (2019) y repitió Concachampions (2019).

Como siempre, en época de mercado de pases hay especulaciones de nuevos rumbos, pero el zaguero fue contundente en su deseo y prefirió aislar ese tipo de comentarios. “Aquí sí quisiera ser muy claro porque sé hay demasiados rumores y al final lo único real es que en este momento yo tengo contrato con Monterrey”, apuntó.

A sus 28 años sabe que puede alcanzar anhelos en el Viejo Continente, pero tiene alma y vida puestos en su presente. “Estoy muy feliz, muy contento con este proyecto. Quiero seguir sumando, aportándole al equipo hasta donde tenga la posibilidad. Hoy en día estoy concentrado cien por ciento en Monterrey. Por supuesto tengo algunos sueños muy personales, pero no sé cuándo se van a dar, eso ya no depende de mí. Aquí quiero concentrarme, aportarle al equipo y ojalá tener un proyecto exitoso con el nuevo cuerpo técnico y seguramente Javier (Aguirre) nos va a ayudar a cada uno de nosotros a crecer y seguir dando lo mejor que tenemos, finalmente tener posibilidades que te miren de otros lados“, agregó.

En los últimos meses, Stefan Medina logró recuperarse de una lesión muscular de segundo grado en el muslo posterior de su pierna derecha, que sufrió con la Selección Colombia, durante el partido frente a Chile, por la segunda jornada de las Eliminatorias al Mundial de Catar 2022. En noviembre pudo retornar de nuevo a las canchas y rematar el certamen mexicano, después de haber estado por fuera por tres semanas.