Sebastián Villa metió más presión en Boca: no se presentó al entrenamiento de este viernes

Sebastián Villa continuó con su presión a Boca Juniors para que lo deje irse a jugar a Europa. El mediocampista, no contento con la acciones que tomó este jueves de retirarse de la práctica, sacar sus pertenencias y despedirse del plantel, este viernes le sumó algo más.

La decisión está tomada. El volante no asistió al entreno de hoy y con esto terminó de informarle al cuerpo técnico y directivos que no quiere continuar en el cuadro Xeneize. Así lo informó el periodista de ESPN, Emiliano Raddi. “Sebastián Villa no se presentó al entrenamiento de hoy por la mañana en Ezeiza. El jugador ejerce presión para que se acepte la oferta del Brujas de Bélgica”, dijo.

El conjunto belga ya ha hecho varias ofertas por el colombiano, pero en el elenco argentino no quieren soltar a Villa y si lo hacen, el negocio tendría que ser por mucho más dinero, porque ni los 8 millones de dólares que les propusieron les bastó.

Si la transferencia llega a darse, Sebastián hará equipo con su compatriota Éder Álvarez Balanta y además, tendrá la oportunidad de disputar la Champions League. Motivos de sobra para que el bellanita sueñe con dar el salto, pero ¿si es la forma de cerrar el ciclo con un club que hasta sus líos judiciales le perdonó?